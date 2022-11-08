شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم ورشة عمل بالشرقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشان عقد ورشة عمل بمركز التدريب المهني بالنحال تحت عنوان "لا للهجرة غير الشرعية"، في إطار التعاون بين وزارة القوى العاملة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بحضور وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، وعدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وافتتح أحمد عبد الهادى، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ورشة العمل، مثنياً على دور وزارة القوى العاملة وقياداتها الرشيدة لتبني عدد من المبادرات البناءة لنشر الوعي في كافة المجالات التي تخص العمل والعمال، كما أستعرض لبعض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة الغير شرعية ودور الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه تم خلال الورشة مناقشة إتفاقية العمل الجبري رقم 29لسنة 1930 ، وإتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105لسنة 1957، وشرح إتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973 ، وإتفاقية أسرأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973، كما تم إلقاء محاضرة موسعة حول الإطار القانوني الدولي، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالإشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقانون رقم 82 لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المعدل بالقانون رقم 22لسنة 2022، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، والتعرف على اللجنة الوطنية التنسيقية، فضلاً عن الكشف المبكر والمؤشرات لضحايا الاتحار بالبشر.