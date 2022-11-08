شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بالتسجيل فى المشروع الوطنى للقراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن بدء التسجيل في المشروع القومي الوطني للقراءة، وإرسال بيانات منسقي المشروع في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة، حيث طالبت الوزارة، المديريات بموافاة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بأسرع وقت ببيانات ( منسقي المشروع علي مستوي المديرية، منسقي المشروع علي مستوي الإدارات التعليمية، منسقي المشروع علي مستوي المدارس).

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتضمن بيانات منسقي المشروع الوطني للقراءة (الاسم، المديرية، الوظيفة، رقم الهاتف، البريد الإلكترونى) كما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس ببدء التسجيل علي موقع المشروع، وإرسال نسخة ورقية علي الفاكس ونسخة إليكترونية علي البريد الإلكتروني، مع اعتبار الأمر مهم وعاجل.