شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى نزاعات المستثمرين لبدء تطوير حكر أبو دومة فى روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر
وبتوقيع الاتفاقية تم إنهاء كافة النزاعات القانونية بين محافظة القاهرة والمستثمرين، تمهيدًا لإتمام التعاقد بين الطرفين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة.
وأكد محافظ القاهرة، أن توقيع الاتفاقية يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم فى إطار القانون لخلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف محافظ القاهرة، أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كافة الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر.