شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنهى نزاعات المستثمرين لبدء تطوير حكر أبو دومة فى روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اتفاقية تسوية مع عدد من المستثمرين بحضور المستشار مصطفى البهتيتى مساعد وزير العدل لفض المنازعات، فى إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل بروض الفرج وإعمالًا لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

وبتوقيع الاتفاقية تم إنهاء كافة النزاعات القانونية بين محافظة القاهرة والمستثمرين، تمهيدًا لإتمام التعاقد بين الطرفين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن توقيع الاتفاقية يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم فى إطار القانون لخلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف محافظ القاهرة، أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كافة الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر.