شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استعادة مستحقات عاملين مصريين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، بشأن عودة مستحقات عاملين مصريين، في إطار متابعة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على مستحقاتهم وحماية حقوقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أفاد بنجاح مكتب التمثيل العمالى بجدة فى التسوية الوديه لمشكله المواطن المصرى ايهاب على محمد فندى لدى مكتب الوكلاء الموحد لنقل المعتمرين والحجاج السعودية والذى كان يعمل لديها عامل موسمى موسم العمرة والحج 1443 - 1444 وعاد لأرض الوطن دون أن يحصل على مستحقاته التى قرر بها بشكواه للبعثة بـ 1000 ريال سعودى.

وأوضح الملحق العمالى، أن المكتب قام عقب وروود الشكوى من وزارة الخارجية للمواطن بالاتصال الفورى بمكتب الوكلاء الموحد وصاحبه كامل غراب وتفاوض علي مستحقات المواطن التى حصل عليها والمتبقي منها ،واتضح ان له مستحقات ليس كما ذكر بشكواه 1000 ريال ولكن 2500 ريال سعودى بما يعادل 13100 جنيه مصرى، وحرص المكتب على تأدية كامل مستحقات المواطن ورحبت الشركة ووعدت بدفعها على الفور بمحل اقامته بمصر ،وطلب المكتب تحرير إقرار مصدق بالشهر العقارى من المواطن صاحب الشكوى وبالفعل تم سداد كامل مستحقات العامل الموسمى، وتحرير الإقرار، وقدم العامل الشكر للمكتب العمالى على مجهوداته وقدم المكتب العمالى الشكر للشركة السعودية على التواصل والتعاون المثمر والتسوية الودية.

وجاء في البيان أيضا ان المكتب العمالى بجدة ،نجح في الحصول علي مستحقات العامل احمد السعيد عبدالله (خ/ تسويق) لدي كفيله "شركة السقاف التجارية بمكة المكرمة"، حيث رفضت الشركة في البداية التسوية الودية وتم توجيه المواطن بالشكوي لمكتب العمل ، وباستمرار التفاوض مع الشركة تم تحديد ميعاد الحضور اليها لمقابلة رئيس مجلس ادارتها حامد السقاف وتم الحصول علي مستحقات بلغت 17852 ريال سعودى بالاضافة الي الموافقة علي نقل الكفالة علماً انه تم النقل لاحدي الشركات في مقابل التنازل علي الدعوي المقامة.