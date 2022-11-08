شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب القراء يشكر الرئيس: "يحث دائمًا على العناية بالقرآن الكريم وإكرام أهله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة فى مصر، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، وعدد من أعلام دولة التلاوة المصرية: الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ كارم الحريري، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ العزب سالم، والشيخ أيمن منصور، وإشراف فنى عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى بداية جلسة التلاوة أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الَّذِى يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِى يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران" يؤكد أن هذه المقارئ التى أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة، وفكرة مفيدة جدًا، ويحمد لوزارة الأوقاف هذا التنويع فى مقارئ القرآن الكريم وخاصة ما استحدثه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كالمقارئ النموذجية، ومقارئ كبار القراء، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة، ومقارئ الواعظات، وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام الشديد بتلاوة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وترتيلًا.

ووجه نقيب قراء القرآن الكريم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على العناية بالقرآن الكريم وإكرام أهله، قائلاً: " وهو الآن يجتمع فى مدينة شرم الشيخ بملوك ورؤساء العالم لا لمصلحة مصر فقط ولكن لمصلحة العالم حتى يحمى العالم من الأخطار التى تهدده وتضر بالبيئة، سائلًا الله (عز وجل) أن يرعاه وأن يكتب له النجاح فى كل ما يقوم به تجاه الأمة".