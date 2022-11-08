شعبة الأدوية: هيئة الغذاء تتبع المنظومة الأوروبية فى تسجيل المكملات الغذائية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة الـ 20 عاما بهيئة الدواء ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الفا ق واضح فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجة كبيرة في التيسير علي المصنعين للمكملات خلال عمليات تسجيل، مشيرا إلي أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام وتابع: كافة القواعد التى تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها .



وتابع الدكتور علي عوف: توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى باعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.

أكد أن السعى لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلي هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بينما المكملات الغذائية غير معافاه تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانه العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء .