شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تشاد: هل يمكننا الخضوع لقرارات تخفيض استهلاك الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن صالح كيزابو رئيس وزراء تشاد، هجوما ضد المتحدثين بجلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ، قائلا: "عليكم جميعا أن تخجلوا بكل ما تقدمتم به من عروض لأن هناك كثير من الناس يتحدثون ولا يعملون، مشيرا إلى أن نصيب أفريقيا من الملوثات لا يتخطي 10 %.

أضاف رئيس وزراء تشاد خلال جلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ: دولة تشاد تنعم بالكثير من موارد الطاقة ، مثل الطاقة البترولية ، وتسهم شكل جيد لدخل البلاد ، متسائلا: "هل يمكننا أن نستمر في الخضوع لبعض القرارات الخاصة بتخفيض الاستهلاك الطاقة وفرض قيود في استخدام الطاقة التي لدينا ؟ ..أجاب: " تلك مشكلة ".