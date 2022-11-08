شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات المؤتمر الدولى الخامس بصيدلة حلوان بعنوان رعاية صحية مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للعلوم الصيدلية، والذى نظمته كلية الصيدلة جامعة حلوان بعنوان منظور صيدلانى لرعاية صحية مستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركات من جامعة موناش الأسترالية وجامعة ستاتس الماليزية إلى جانب عدد من المشاركات من الباحثين المصريين.

وتناول المؤتمر مناقشة قضايا مهمة مثل كيفية التعامل مع انتشار مقاومة المضادات الحيوية، العلاجات الموجهة للقضاء على السرطان، واستخدام التركيب البينوى للبروتين فى إيجاد علاجات جديدة للسرطان وغيرها من الموضوعات والقضايا الصحية المهمة.

وفى الجلسة الختامية للمؤتمر استعرض الدكتور سامح سرور عميد الكلية ورئيس المؤتمر توصيات المؤتمر، والتى جاءت على النحو التالى:

• زيادة التعاون الدولي والمحلي في الأبحاث في مختلف المجالات الصيدلانية.

• الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيات البازغة مثل المعلوماتية الحيوية، والذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي وتوظيفها في الأبحاث المرتبطة بالصحة والدواء.

• الاهتمام بتدريب شباب الباحثين وكذلك توفير الاحتكاك الدولي لهم من خلال استقدام خبراء أجانب في الفعاليات البحثية المختلفة

• إنشاء درجات دبلومات وماجيستير في مجالات جديدة مثل السياسات الصحية، علم الجينوم، المعلوماتية الحيوية...الخ

• توفير تدريب لشباب الباحثين والصيادلة داخل المؤسسات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية لبناء قدراتهم في مجال صياغة السياسات الصحية والصحة العامة.

• الاهتمام بالتحديات الدولية الكبرى وادراجها في الخطط البحثية مثل تغير المناخ وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الصحة وتحقيق رعاية صحية مستدامة.

• رفع كفاءة المعامل البحثية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات والتجهيزات في كليات الصيدلة.

• رفع قدرات شباب الباحثين في علوم الجينوم وتطبيقاتها.

• التوسع في إنشاء الفرق البحثية كي تستطيع تنفيذ أبحاث بينية متعددة التخصصات سواء من داخل المؤسسة الواحدة أو من مؤسسات متعددة محلية ودولية.

• الأبحاث التى تخدم الطب الشخصى، حيث إنه من المنتظر أن يكون النمط السائد في العلاج قريبا مع اختفاء الطرق التقليدية في التشخيص والعلاج.

• تفعيل المشروعات البحثية للطلاب خلال سنوات الدراسة لإكسابهم مهارات البحث العلمي.

• تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا علي كيفية مواجهة المشاكل الصحية الكبرى والطارئة مثل مشاكل مقاومة المضادات الحيوية وظهور الأوبئة الجديدة.

• تبني وزارة الصحة وهيئة الدواء برامج تدريبية للصيادلة والفريق الصحي في المستشفيات علي نظام الاشراف والمراقبة علي الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وكذلك توعية الصيادلة في الصيدليات الأهلية عن مخاطر صرف المضادات الحيوية دون روشتة.

• تطوير آليات التدريس في المقررات المختلفة وتدريب الطلاب علي استخدام الوسائل الرقمية بما يضمن تطوير مهاراتهم بما يناسب التطور في سوق العمل.