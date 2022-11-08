شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط يشيد بجهود مصر وقبرص للحد من تداعيات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعا كامل في كلمته - خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ بمشاركة الرئيس السيسي- كافة المساهمين والمشاركين الرئيسيين من كافة المنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد والتكيف من التغير المناخي من خلال التعاون الدولي.

وقال :"نود أن نضع نموذجا للتعاون الإقليمي الدولي لمكافحة التغيرات المناخية، و(معا نستطيع) هذا هو جوهر الاتحاد من أجل المتوسط، وأساس مبادرة التغير المناخي، لذلك نحن ندعم هذه المبادرة، ونقدر كافة الجهود لوضع الخطط التنفيذية لخطة العمل".