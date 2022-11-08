شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"WMO": هناك توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة لعقود قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" البروفيسور بيتيرى تالاس، أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتباس الحرارى لعقود قادمة، إذا لم نتخذ إجراءات جادة نحو الحد من التداعيات التغير المناخى.

وقال بيتيرى تالاس - فى كلمته بالإنابة عن الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة الرؤساء لمبادرة "تنسيق عمل المناخ بالشرق الأوسط شرق المتوسط" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "هذا يتطلب منا زيادة التعاون واستمراره على المستوى العالمي، كما أن هناك ارتفاعا في مستوى سطح البحر حول العالم وهذا ينذر بالخطر وكذلك زيادة الانبعاثات الكربونية التى تعد أحد المشكلات الأساسية".

وأشار إلى أن مسألة المياه تعد أحد الموضوعات الحساسة في هذه المنطقة، فهناك مبادرة بشأن المياه التى تهتم بكافة الموارد المائية حول العالم، كما أن هناك تعهدات بدعم كافة القضايا المائية، مؤكدا أهمية وضع أنظمه إنذار مبكر وبعض التقنيات لمراقبة الموارد المائية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على التعاون الرائع لدعم هذه المبادرات.