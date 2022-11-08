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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على إصدارات الأوقاف بمعرض الكتاب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، أكد الدكتور محمد المحرصاوى، أن هذا المعرض يأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى للمنظمة ووزارة الأوقاف؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير للراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية ونشر الدعوة السمحاء.
وقال المحرصاوي، إن هذا المعرض يلبي رغبات كل الطلاب على تعدد لغاتهم؛ وذلك بتوفير إمكانية اطلاعهم على مجموعة مميزة من الكتب التراثية والدعوية التي تؤهل الداعية وتمده بالمعلومات الغزيرة، إلى جانب مجموعة من الكتب التي تناقش القضايا المعاصرة التي جدت على الساحة الفكرية، كالإصدارات الخاصة بالفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة، وبيان ضلالات الجماعات الإرهابية، فضلًا عن إصدارات خاصة بتجديد الفكر الديني، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عرضت عددًا من الموسوعات والإصدارات المتميزة خلال المعرض، ومن بينها كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم بترجماته المتعددة إلى اللغات الأجنبية وحاز ركن الأوقاف بالمعرض على إقبال كبير على إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
إقبال على معرض الكتاب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر
معرض الكتاب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر
معرض الكتاب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر