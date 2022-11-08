شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على إصدارات الأوقاف بمعرض الكتاب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض الكتاب الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق فعاليات معرض الكتاب الثاني بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ بحضور كل من: الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ والدكتورة شيماء عرفة عميدة معهد التمريض بجامعة الأزهر.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، أكد الدكتور محمد المحرصاوى، أن هذا المعرض يأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى للمنظمة ووزارة الأوقاف؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير للراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية ونشر الدعوة السمحاء.

وقال المحرصاوي، إن هذا المعرض يلبي رغبات كل الطلاب على تعدد لغاتهم؛ وذلك بتوفير إمكانية اطلاعهم على مجموعة مميزة من الكتب التراثية والدعوية التي تؤهل الداعية وتمده بالمعلومات الغزيرة، إلى جانب مجموعة من الكتب التي تناقش القضايا المعاصرة التي جدت على الساحة الفكرية، كالإصدارات الخاصة بالفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة، وبيان ضلالات الجماعات الإرهابية، فضلًا عن إصدارات خاصة بتجديد الفكر الديني، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عرضت عددًا من الموسوعات والإصدارات المتميزة خلال المعرض، ومن بينها كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم بترجماته المتعددة إلى اللغات الأجنبية وحاز ركن الأوقاف بالمعرض على إقبال كبير على إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.