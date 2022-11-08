رئيس وزراء جورجيا بـCop27: ندعم إنتاج الطاقة والكهرباء النظيفة

القاهرة - سامية سيد - قال إراكلى جاريباشفيلى رئيس وزراء جورجيا، إن بلاده تدعم إنتاج الطاقة والكهرباء النظيفة، لافتا إلى أنها مصادر كبيرة من الطاقة تضيف لها قوة كبيرة فى استخدام الهيدروجين الأخضر فى كافة القطاعات الصناعية.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة "مستقبل الطاقة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الموقع الاستراتيجى لجورجيا يمكن أن يدعم النقل وسلاسل التوريد فى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروع الطاقة الكهرومائية يهدف إلى الربط بين جورجيا ورومانيا، ويدعم مشروعات الطاقة المتجددة فى القارة الأوروبية".