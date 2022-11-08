ضبط متهم انتحل صفة ضابط شرطة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ انتحل صفة رجل ضابط شرطة واستوقف أحد المارة وقام بتفتيشه.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة صوت- جهاز لاسلكي- هاتف محمول) وبصحبته (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط، استوقفه المتهم وادعى أنه من رجال الشرطة، وقام بتفتيشه إلا أنه إرتاب في أمره فقام بالاستعانة بالأهالي.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صورة (رخصة سلاح ناري باسمه، وصورته والمهنة ضابط شرطة "مزورة") اعترف باصطناعها عن طريق برنامج "الفوتوشوب" المحمل على هاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.