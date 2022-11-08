ضبط شخصين حاولا تهريب 180 هواتف محمولة عبر ميناء السلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة ميناء السلوم البري بمشاركة الجهات المعنية من ضبط (شخصين) حال خروجهما من الميناء بسيارة "نقل ملك أحدهما وقيادة الآخر" مصرح لها بنقل مخلفات أعمال التطوير بالميناء، وبحوزتهما (180 هاتف محمول) أثناء محاولتهما تهريبها إلى خارج الميناء دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج الميناء على النحو المشار إليه.

قدرت قيمة المضبوطات بإجمالي مبلغ 2 مليون و462 ألف جنيهاً تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.