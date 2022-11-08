إصابة شخص في مشاجرة أعلى دائري الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في مشاجرة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع ١٠ أعلى الطريق الدائري بالوراق.

انتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابة شخص.

تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثاني، ونقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة.