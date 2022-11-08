وزير الأوقاف: مصر أبهرت العالم فكرا ورؤية وتنظيما في مؤتمر المناخ.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر أبهرت العالم فكرا ورؤية وتنظيما في مؤتمر المناخ.

وقال وزير الأوقاف، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، ينبع من إيمانها بالعمل الإنساني المشترك، يؤكد دورها المحوري في صنع السلام ودرء المفاسد العامة، والمشاركة غير المسبوقة في المؤتمر تبرهن على مكانة مصر الدولية وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى.

وأشار إلى أن الأديان كلها تُجمع على ضرورة التصدي لكل ما يسبب الأذى للإنسان فضلا عن الكوارث المناخية العامة، و استضافة مصر لهذا المؤتمر يؤكد عمق حضارتنا وعمق تاريخنا وثقة العالم في قدرة مصر على مواجهة التحديات الكبرى، فبعد نجاحها الكبير في مواجهة قوى الإرهاب والشر التي يعاني منها العالم كله ها هي تتصدى لقضية كبرى تعاني منها البشرية.

وقال وزير الأوقاف:":ندعو إلى تضافر الجهود الإنسانية الدولية لمواجهة التجاوزات البيئية وسن القوانين الرادعة للمتجاوزين على المستويات الوطنية والدولية، كما ندعو إلى العمل على يقظة الضمير الإنساني على المستوى الدولي فيد واحدة لا تصفق، نسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المؤتمر والمنظمين له والمساهمين فيه والمشاركين فيه لكل خير يحقق أمن البشرية وأمانها، وأن يرفع عنا كل شر وسوء وبلاء وابتلاء بفضله سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه".