غيوم في سماء القاهرة.. والأرصاد تعلن خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد عمارة:

شهدت سماء القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء، تكاثر سحب وغيوم في السماء، حيث تسجل الحرارة 25 درجة، وتكون الصغرى 17 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تتقدم إلى الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى .

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منظومة التوزيعات الضغطية بدأت في التغيير، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأضافت غانم لمصراوي، أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية حتى محافظات جنوب الوجه البحري، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي درجة إلى درجتين، حيث تسجل القاهرة 25 درجة والسواحل الشمالية 24 درجة، كما تنخفض الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولي من الصباح الباكر".