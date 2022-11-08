شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى: التكافل المجتمعى مبدأ أساسى من مبادئ الشريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافى "حق الوطن"، فى 7 محافظات، تحت عنوان: "التكافل والتراحم فى الإسلام" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الإسلام يدعو إلى التكافل والتراحم والأخذ بيد الفقير، وأن علينا أن نجتهد فى المتاح والمباح من أبواب الخير وما يقتضيه واجب الوقت، وواجب الوقت هو إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وسائر أنواع التكافل والتراحم، وهو المقدم على ما سواه، فالتكافل المجتمعى مبدأ أساسى من مبادئ التشريع الإسلامي، وهو من أرقى القيم الإنسانية التى تحافظ على ترابط المجتمعات.

ففى مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد عرابى الكبير، حاضر فيه الدكتور إسماعيل عبد العزيز محمود أحمد أستاذ مساعد بقسم التفسير كليه الدراسات الاسلامية والعربية، والشيخ أحمد حجاج عبد الحى خطاب إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ محمود شعبان الخواجة قارئا، والمبتهل الشيخ قطب على المالكى مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد، وفى مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد السيد أحمد البدوى بطنطا، حاضر فيه الدكتور مخلوف جلاجل أستاذ الثقافة والدعوة بأصول الدين جامعة طنطا، والدكتور السيد رداد إمام المسجد، والقارئ الشيخ أحمد عبد الرؤوف الطويل قارئًا، والمبتهل الشيخ معوض فكرى الأفندى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، حاضر فيه الدكتور أسعد دسوقى المدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، والشيخ محمد إبراهيم سليمان مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ محمد طلعت عبد الهادى قارئًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف أسيوط أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الحق، حاضر فيه الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة والمراكز الثقافية، والقارئ الشيخ صلاح زكى العربى قارئا ومبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد النصر الجديد بديرب نجم، حاضر فيه الدكتور السيد عبد الرءوف إبراهيم أستاذ التفسير وعلوم القران المتفرغ بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والشيخ السيد مصطفى أحمد مدير إدارة أوقاف ديرب نجم، والقارئ الشيخ عبدالحليم تميم أحمد قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد محمود السيد خاطر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد، وفى مديرية أوقاف القليوبية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة، حاضر فيه الشيخ محمد عبدالفتاح أحمد إمام مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ عادل شكرى إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ محمد سلامة قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد شريف القلماوى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد طلعت حرب بإمبابة، حاضر فيه الدكتور عبد الباسط خلف أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور صبرى غياتى مدير الدعوة، وقدم له الدكتور أحمد أبوطالب مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود السعيد قارئًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.