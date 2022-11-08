شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
- البطاطس بـ 11.5 جنيه.
- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات.
- الكوسة بـ 9.5 جنيهات.
- الجزر بـ 10.5 جنيها.
- الخيار 9.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 9 جنيهات.
-رمان 10 جنيهات.