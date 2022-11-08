شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا: نحتاج 90 تريليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، أننا نجتمع اليوم في قمة المناخ التي تقام على الأراضي الأفريقية، متابعا: "نجتمع في ظل ما تعاني منه القارة الأفريقية من أسوأ آثار تغير المناخ.. ولصالح قارتنا والعالم أجمع نحتاج إلى زيادة كبيرة في الطموحات المتعلقة بالتكيف للحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية.. أفريقيا تحتاج إلى تعزيز الصمود والتصدي للخسائر والأضرار كما اتفقنا عليه في اتفاقية باريس.

وأضاف خلال كلمته في قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ: "أفريقيا تحتاج إلى مسار تمويل قابل للتوقع وملائم وله نطاق كبير إضافة إلى الدعم التكنولوجي والمساواة الدولية والتحول للأخضر.. وتنفيذ الالتزامات التي قطعت بها ينبغي الوفاء بها.. لدينا تحدي يتعلق بالمؤسسات الدولية وتوفير التمويل وتمويل المشاريع التي تساهم في التصدي للتغير المناخي".

واستعرض رئيس جنوب افريقيا، جهود بلاه في دعم جهود مواجهة تغير المناخ من خلال استراتيجيات للعمل على ذلك، وشراكات مع الدول لتحقيق التكيف، لافتا إلى أن بلاده تأمل في تنفيذ الالتزامات تجاه هذه الشركات والوفاء بها، وكمية الأموال للشروع في هذه المشروعات الصعبة تقترب من 90 تريليون دولار أمريكي".