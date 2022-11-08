شكرا لقرائتكم خبر عن الزغاريد تعلو بقصر الأميرة فوقية قبل حلف قضاة مجلس الدولة الجدد اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت زعاريد السيدات بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أهالي القضاة الجدد المعينين، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة، وتجمع الكثير من الأهالى داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة، لاستيعاب جموع الأهالي، تمهيدًا لحلف اليمين .

كان بدأ المندوبون المساعدون الجدد، التوافد علي مجلس الدولة، تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية، والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

ويؤدي 170 مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل امام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة واعضاء المجلس الخاص اعلي سلطة ادارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.

جدير بالذكر، ان بيان لمجلس الدولة صدر قبل ايام قال ان رئيس المجلس قدم التهنئة للاعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.