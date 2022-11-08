شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة لحضور حفل تعيين القضاة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل من قليل، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة إلى المخيم المقام بقصر الأميرة فوقية، قبل بدء مراسم حلف اليمين للقضاة الجدد، والتقط الصور الجماعية مع المندوبين، ووجه لهم التحية متمنيًا التوفيق للجميع في الوظيفة القضائية الجديدة .

وكان التقط القضاة الجدد بمجلس الدولة، بعض الصور الجماعية والتي تشمل مجموعة من المعينين ، وتتكون المجموعة من 60 عضوا، وتم ترتيب وقوفهم بالتساوي، مرتدين الزي الرسمي، والوشاح الأخضر.

وانطلقت الزغاريد من السيدات بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أهالي القضاة الجدد المعينين، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة ، وتجمع الكثير من الأهالي داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة ، لاستيعاب جموع الأهالي ، تمهيدًا لحلف اليمين بعد قليل .

وكان بدأ المندوبون المساعدون الجدد التوافد علي مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم ادائهم اليمين القانونية والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

ويؤدي 170 مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل امام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة واعضاء المجلس الخاص اعلي سلطة ادارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.