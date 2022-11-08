شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى: بالعمل سويا يمكننا حماية كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، إن قمة المناخ الحالية (COP27) تأتى فى وقت مهم بالنسبة لمكافحة المجتمع الدولى لظاهرة التغير المناخى.

وأضاف كليفرلي -في تصريحات على هامش القمة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هذه تعد فرصة أمام قادة العالم من أجل الاتحاد سويًا ومضاعفة الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة المناخ السابقة (COP26) التي انعقدت في مدينة "جلاسكو" العام الماضي.

وأضاف كليفرلي أنه "يجب علينا الآن جميعا الإيفاء بالتزاماتنا واتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل مساعدة الدول على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.. إن العمل سويًا يمكن أن يحمي كوكبنا ويبني مستقبلًا أفضل ومزدهرًا للأجيال القادمة".