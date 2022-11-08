شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس قبرص: خطة العمل الإقليمية بشأن المناخ تتطلب إجراءات تنفيذية على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مستشار رئيس الجمهورية القبرصي بشأن تغير المناخ الدكتور كوستاس بابانيكولاس، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "من دواعي فخري أن أكون معكم اليوم، لأعرض لكم خطة العمل"

أضاف في كلمته بقمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط: أن خطة العمل الإقليمية بشأن المناخ، سوف تتناول أعمال التعاون ووضع تصور لتحقيق أفضل النتائج لمؤتمر الأطراف بعد تطبيقها بمنطقة الشرق المتوسط، مبينا أن خطة العمل الإقليمية تعتمد على كافة النتائج العلمية للمراكز البحثية ومجتمع العلماء الذين وضعوا هذا العمل، "مع التركيز على العمل العلمي وكافة التحذيرات كما ذكر خلال تناول موضوع الكوارث المناخية، لا يمكن أن نستغنى عن هذه الخطة التي تحتاج إلى كافة جهود العالم لإنجاحها".

وأوضح: "بناء على التحذيرات المناخية لابد من وضع كافة الأدلة العلمية، لأن آثار التغير المناخي تصل إلى العالم أجمع، وهناك تداعيات كبيرة، ولابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات للحد من هذه المخاطر، ولابد أن يكون هناك التمويل اللازم لدعم الإجراءات حول العالم أجمع، كما أن الإجراءات خارج حدود الوطن ضرورية لضمان تحقيق الهدف النهائي، لذلك خطة العمل بشأن المناخ موجودة على أجهزة الحاسب والأوراق ويجب تنفيذها على أرض الواقع من كافة الأطراف المعنية".

وأردف: "نحن هنا في مصر نتناول كافة الموضوعات ذات الصلة بالمناخ، والآثار الناجمة عند إهمال التغير المناخي، وحاليا هناك تكنولوجيا متطورة تضع حلولا هائلة ومتاحة الآن لتنفيذها على أرض الواقع، ونحن بالفعل نقوم بتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر حتى نركز إجراءات وخطة العمل على تلك المناطق في قبرص والمناطق المجاورة، ونحن نريد العمل على إسراع كافة الإجراءات لتوفير الوقت ولضمان عدم ضياع الوقت لتحقيق النتائج المرغوبة، ونحن بحاجة إلى خطة عمل دولية لربط كافة المشكلات بشكل مباشر لتوفير الجهد والوقت والتمويل". مؤكدا: "إن أحد الأمور الأساسية الأكثر تحديا هو التنفيذ كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتركيز على التنفيذ".