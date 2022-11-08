شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فيما درسه الطالب منذ بدء العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل يستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين : (الأول أو الثانى - أيهمـا أعلى - واختبار نهاية الفصل الدراسى).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن ما تردد بشأن إلغاء النجاح والرسوب بالصفين الرابع والخامس الابتدائى لحين تعديل المناهج الدراسية غير صحيح موضحة أن تقييم الطلاب بالصفين الرابع والخامس الابتدائى يسير وفق الضوابط المنظمة.

وأوضحت الوزارة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب فى الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية (12) اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز.

وشددت على أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول، والاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثاني.

وبالنسبة للاختبار النهائى يُعقد فى نهاية كل فصل دراسى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملًا، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.