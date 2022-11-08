شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة نور للأطفال تصدر عددا خاصا تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عددا خاصا، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 الذي يُعقد حاليا بشرم الشيخ ويشارك فيه وفود من كل أنحاء العالم.

تميز العدد بغلافين عن المناخ، غلاف أمامي لـ "نور" وهو يحمل الكرة الأرضية في حب وتقدير والغلاف الخلفي ويجسد معاناة الكرة الأرضية من آثار التلوث بينما نور يخط بيده رسالة من أطفال العالم.

كما شمل داخل العدد التعريف بخطر التغير المناخي على البشرية، حيث قدمت شخصيات المجلة في صفحات القصص المصورة مغامرات مشوقة وملهمة وطريفة، بدءا بنور الذى يستضيف فتى من المستقبل يأخذ نورا فى رحلة يرى بنفسه دمار الكرة الأرضية بسبب تغير المناخ.

أما شخصية المجلة طائر أبو فصادة أبو سريع للنقل السريع فيحمل رسالة من حيوانات وطيور العالم المعرضة للانقراض بسبب حريق الغابات ويسلمها للرئيس السيسي الذي يعده بأن يحاول إنقاذهم مع زعماء دول العالم.



مجلة نور

وتأتي قصة شخصية الفتاة القروية الذكية نعمة التي تشرح لأهل قريتها ما هو مؤتمر قمة المناخ والهدف منه وكيف نساهم نحن كأفراد في الحل، أما الفار الفيلسوف فقصته هذا العدد عن أهمية ترشيد استخدام الماء.

وقدم العدد شرحا وافيا لدور النبات في حياتنا من تخليص الجو من غاز ثاني أكسيد الكربون السام وزيادة غاز الأكسجين في الهواء، وذلك من خلال قصة أوكسي وجين وقصة الشجرة التي بكت وبينت أن الدين يأمرنا بالحفاظ على بيئتنا.

وفي باب حكايات علمية قدم العدد شرحا وافيا للتغير المناخي واسبابه بعنوان (كوكب في خطر)، فضلا عن عرض مشاركات الأطفال الفنية والأدبية عن القضية فيعرض العدد المشاركات الفائزة في المسابقة التي نظمتها المجلة عن قمة المناخ.

كما أصدرت نور عددا خاصا لأطفال الحضانة من ثلاث إلى ست سنوات تناول موضوعات عن أهمية البيئة والحفاظ عليها.

يذكر أن مجلة نور للأطفال تشارك ضمن الجهات والمؤسسات المشاركة بالمنطقة الخضراء كما تعرض عددا من حلقات مسلسلاتها الكارتونية التي تناولت أهمية البيئة.