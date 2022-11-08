شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل مستقبل أخضر.. برنامج ثرى لمنصة منتدى شباب العالم فى COP27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات منصة منتدى شباب العالم التى تنطلق فى الفترة من 8 نوفمبر إلى 17 نوفمبر على المسرح الرومانى بالمنطقة الخضراء لمؤتمر قمة المناخ 34 جلسة متنوعة بين حلقات نقاشية وورش عمل وقصص نجاح لمبادرات ومشاريع مستدامة مختلفة فى مجال البيئة، وذلك بمشاركة واسعة من الشباب المصرى والشباب المشارك فى قمة المناخ من مختلف الجنسيات.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف برنامج منصة منتدى شباب العالم فى قمة المناخ اليوم الثلاثاء..

وكانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن انطلاق منصة شباب العالم لقمة المناخ، وذلك فى إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ فى نسخته السابعة والعشرين COP27 المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.



برنامج منتدى شباب العالم فى COP27

كما يشارك فى فعاليات منصة منتدى شباب العالم عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمى، وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطنى ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.



برنامج منتدى شباب العالم فى قمة المناخ

وتتناول منصة منتدى شباب العالم عدد كبير من الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا المناخ فى النواحى البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع التطرق إلى كيفية حث قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع فى الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، فضلاً عن إلقاء الضوء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع منذ انعقاد قمة المناخ برلين 1995 واتفاق باريس للمناخ، واستكمال الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.

وتضم أجندة نقاشات منصة منتدى شباب العالم كيفية بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة، وقضايا الطاقة النظيفة والصحة، وريادة الأعمال والابتكار والاستدامة، ودور الأحزاب السياسية في تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة عواقب المناخ، والمباني الخضراء، والهجرة المناخية، وندرة المياة، ودور الإعلام في التغير المناخي، والصحة العقلية، والوظائف الخضراء، والعنف القائم على النوع الاجتماعى، والتحديات التى تواجه مكافحة التغيرات المناخية فى إفريقيا، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدنى فى القضايا البيئية.