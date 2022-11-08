شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية توقيتها هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، دعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها تأتى فى توقيت هام للغاية وتؤكد حرص مصر على إقرار السلام بين جميع دول العالم، وكذلك حرصًا على أرواح ومصالح الملايين من البشر.

وأضاف هشام فاروق المهيرى أن الرئيس السيسى انتهز فرصة منبر هام مثل قمة المناخ لكى يطلق هذه الدعوة بين جميع دول العالم يؤكد رغبة مصر فى حشد المجتمع الدولى من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية فى أسرع وقت.

وأوضح أن هذه الدعوة ستجد دعمًا قويًا من زعماء دول العالم للتحرك بغرض وقف هذه الحرب سريعًا.

وأكد النائب المهيرى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاحية قمة المناخ cop27 حملت العديد من الرسائل من أجل وضع خارطة طريق لإنقاذ كوكبنا، لافتا أن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات تتعلق بالأمن الغذائى والطاقة وغيرها.

وأتسمت كلمة بالمكاشفة أمام المشاركين فى وضع حقيقة المخاطر التى يواجهها العالم أمام المشاركين، بتأكيده على أن تجاوز أزمة التغيرات المناخية يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، يكون من خلال التنفيذ السريع والفعال بتوفير التمويل اللازم للدول النامية، مشيدا بتسمية هذه القمة بقمة التنفيذ.

وقال المهيرى، إن مصر وضعت أمام نصب أعينها، أهدافًا طموحة ترجمت عبر "استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ"، وأن مصر تعمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر، من خلال التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يساهم فى تعزيز الاستثمارات الخضـراء.

وأكد المهيرى، أن جميع عمال مصر الشرفاء تقف وتساند فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل قول أو عمل، وتعمل معه لتحقيق كل طموحاته وأهدافه.