شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف، بعد قليل، مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، بالقاهرة، ضمن جهود الوزارة للعناية بالقرآن الكريم وأهله، وذلك مع أعلام القراء، حيث تعقد المقرأة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وبحضور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ إسماعيل الطنطاوي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ هاني الحسيني، والشيخ قطب الطويل، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ العزب سالم، والشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، رفع مكافأة قراء السورة من 60 جنيها إلى 250 جنيها شهريا، وبدل جميع مقارئ الأئمة سواء المشاركون منهم في مقارئ الأئمة أو القائمون بعمل شيخ مقرأة من مقارئ الجمهور من 160 جنيها إلى 200 جنيه شهريا ومكافأة شيخ أو شيخة المقرأة من 200 جنيه إلى 250 جنيها شهريا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، إطلاق مجلس العلماء قريبا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشمل مجلس أهل الحديث ومجلس أهل الفقه ومجلس المفكرين والكتاب ومجلس المؤرخين ومجلس اللغويين وغيرها من المجالس، لافتا إلى أن بعض هذه المجالس سيكون خاصا مغلقا لمناقشة ودراسة قضية ما وبعضها سيكون عاما مفتوحا لطلاب العلم والثقافة وذلك بتنظيم من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.