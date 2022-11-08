"أمنية" تطلب الخلع: "جارنا رجع من الشغل لقى جوزي في شقته"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "أمنية. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي عينه زايغة.. وجارنا دخل شقته ولقى جوزي جوه عندهم".

تروي "أمنية" 32 سنة، ربة منزل: تزوجت منذ عامين من "حسين. أ" 35 سنة، كهربائي، زواجًا تقليديًا، وبعد الزواج فوجئت أنه "عينه زايغة" فلم يكتفي بي كزوجة، فهو يتعامل معي وكأني لست شريكة حياته.

أضافت الزوجة: شعرت أن زوجي مريض نفسي، وحينما تحدثت معه وأخبرته بأني زوجته ولابد من تغيير سلوكه مع البنات الموجودة بالمنطقة، حتى أثق بشخصيته ونكمل حياتنا الزوجية، توعدني ولم يفعل أي شئ بل قام بتكرار تصرفاته حتى جعلني أنقل إقامتي إلى منزل أهلي بعد تعدد الشكاوى اليومية منه".

استكملت "أمنية": بعد ذهابي لمنزل أهلي علمت أن الجيران قاموا بإشعال النيران في شقتي دون أن أعلم سبب ذلك، وبعد فترة حضر زوج جارتي يسألني عن مكان زوجي وحينتما سألته عن السبب أخبرني "لقيته في شقتي وانا راجع من الشغل"، وحينما تواصلت مع زوجي لإتمام إجراءات الطلاق رفض وتهرب من أسرتي".

اختتمت الزوجة: لم يكن أمام سوى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 429 لسنة 2022، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.