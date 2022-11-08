تسهيلات على ٢٠ عامًا.. تعاونيات الإسكان تطرح ٨٩ وحدة في ١٥ مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، طرح ٨٩ وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة ١٥ مايو بمشروع ٢٢ عمارة بالمجاورة رقم ٣١.

وأوضح الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع بمساحات " ٦٨ م٢ - ٧٠ م٢ - ٨٤ م٢ "، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاماً، على أن يكون التسليم فوري ل ٦٧ وحدة، والتسليم في مارس ٢٠٢٣ ل ٢٢ وحدة.

وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره ٢٠٠ جنيهاً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ١٤ نوفمبر وحتي يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري أو حتى نفاذ عدد كراسات الشروط والإقرارات، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٥ ديسمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار الهيئة.

وحددت الهيئة أرقاما هاتفية للاستعلام وهى ٢٢٧٢٤٨٩٧ - ٢٢٧٢٤٨٩٨ ".