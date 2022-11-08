وصول كبار القراء لمسجد الحسين لبدء مقرأة براوية حفص عن عاصم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق بعد قليل مقرأة كبار القراء برواية حفص، ويبدأ الترتيل المبارك من سورة الأعراف من قول الله تعالى: { ۞ یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِینَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدࣲ وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ } [سُورَةُ الأَعۡرَافِ: ٣١].

ويرأس المقرأة، الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، بحضور القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير.