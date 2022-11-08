ترامب يعتزم إصدار "إعلان مهم جدا" في 15 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه سيطلق قريبا محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، قائلا في تجمع انتخابي يوم الاثنين إنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" في 15نوفمبر.

وفي حديثه عشية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال ترامب إنه سيصدر الإعلان في منتجع مار لاجو في بالم بيتش، بفلوريدا.

وقال "لا نريد شيئا ينتقص من أهمية الغد".

وتابع "هذه المسيرة المذهلة التي نخوضها معا قد بدأت للتو".

وقال ترامب إن الجمهوريين "سيستعيدون مجلس /النواب/. وسنقوم باستعادة مجلس الشيوخ. وسنقوم باستعادة أمريكا".

وأضاف:"والأكثر أهمية من ذلك في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض البديع".

وتحدث ترامب في اليوم السابق للانتخابات النصفية، حيث سيحدد الناخبون الذين لديهم حق التصويت الأغلبية في الكونجرس الأمريكي- المكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بالإضافة إلى اختيار العديد من حكام الولايات والمناصب المهمة الأخرى.

وأثارت تعليقاته التكهنات بأنه يتجه إلى خوض منافسة العودة ضد الرئيس جو بايدن، في عام 2024.

ولم يعلن بايدن رسميا ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى في عام 2024.