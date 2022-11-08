أسعار ومواصفات.. موعد انتهاء التقديم في شقق الإسكان الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، حجز عدد من الشقق ضمن الإسكان المتوسط يوم الخميس 10 نوفمبر الجاري، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أنه سيتم طرح عدد من الشقق المتبقية بمشروع نزهة التجمع الثالث (منطقة المستقبل 3) في مدينة القاهرة الجديدة، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

يتم سداد 100 ألف دفعة جدية حجز، بجانب 500 جنيها مصاريف إدارية، عن طريق تحويل لبنك التعمير والإسكان، أما إذا كان رغبة المتقدم السداد كاش سيكون عن طريق فروع البنك في مدينة نصر والتجمع الخامس والقطامية والدقي.

الوحدات المطروحة للحجز هي نصف تشطيب عبارة عن تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، بجانب تركيب الباب الرئيسي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك والبلكونات.

كما يتم تسليم الوحدة على بياض المحارة و مواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء.

الأسعار:

سجل سعر المتر 6250 جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ120 مترا 825 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جنيه حجز ثم استكمال 30% من ثمن الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز، حيث سيتم سداد 147 ألف و500 جنيه.

والـ70% المتبقية من ثمن الوحدة سيتم سدادها على 14 قسط نصف سنوي، قيمة القسط 41 ألف و250 جنيه.

كما سجلت الوحدة الـ 112 مترا، 725 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جنيه حجز ثم استكمال 30% من ثمن الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز، حيث سيتم سداد 117 ألف و500 جنيه.

والـ70% المتبقية من ثمن الوحدة سيتم سدادها على 14 قسط نصف سنوي، قيمة القسط 36 ألف و250 جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: