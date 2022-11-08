كامل الوزير يكشف سبب تأخر تشغيل "المونوريل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قطار المونوريل بالكامل فرنسي، موضحًا أن الشركات المصرية مسئولة فقط عن كل ما هو خرساني والمحطات التي يتحرك عليها.

وأضاف الوزير، في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان أثناء تجربة التشغيل الأولى لمونوريل العاصمة الجديدة، إن الشركات المصرية بتستفيد من خبرة الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للتشغيل ستكون 4 عربات، بما يعادل 40 قطار، أو 8 عربات بما يعادل 40 قطار، والعربة تحمل 125 راكبًا.

وتابع: "الحكومة الفرنسية توفر لنا التمويلات والتسهيلات بفائدة تقريبًا 0.01% وفترة سماح من 5 إلى 9 سنوات وفترة سداد تصل بعض الأحيان إلى 25 عامًا."

وأوضح الوزير، أنه كان يفترض بدء تشغيل المونوريل شهر أبريل 2023، ولكن نتيجة الأزمة العالمية وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية تأخرنا بسبب الإمدادات، قائلا:"لو اتأخرنا شوية هيكون في أكتوبر 2023 تشغيل المونوريل".