حبس 6 متهمين في مشاجرة "عربة الكبدة" بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، حبس 6 أشخاص لقيامهم بالتشاجر والبلطجة في الشارع بمدينة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن سبب التشاجر اعتراض الجيران على قيام المتهمين بوضع عربة كبدة أمام العقار محل سكنهم، مما تتسبب في ازدحام وتجمعات.

وكان بلاغ ورد إلى رئيس مباحث حلوان، من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، دائرة القسم، مفاده قيام عدد من الشباب بالتشاجر والبلطجة في الشارع.

بالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام إحدى العقارات، وعندما اعترض الأهالي على مكان وضع العربة، تطور الأمر وقام المتهمين بالتشاجر والبلطجة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازم أمكن ضبط المتسببين في المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.