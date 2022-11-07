مصدر بـ"الكهرباء" يكشف تفاصيل افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عصر غدٍ الثلاثاء، سيتم إزاحة الستار وافتتاح أول مشروع في منطقة العين السخنة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم إنشائه من خلال تعاون "مصري/نرويجي" بين تحالف شركات من البلدين.

ووفق المصدر الذي قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فإن اللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وشئون أفريقيا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول من سيزيح الستار عبر خاصية الفيديو كونفرانس عقب إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء وتشغيل المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وانتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تأمين التغذية الكهربائية وتوصيلها من خلال محطات المحولات التابعة لها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمصنع ومواجهة أي عقبات أو صعوبات تعوق عمليات تشغيل المصنع لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر.