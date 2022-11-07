وزير الطيران المدني: تحقيق التكامل بين مصر للطيران والشركات المصرية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية بما يعزز من ريادة ومكانة الطيران المدني المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ونسعى من خلال خطة طموحة إلى تحقيق توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتحويل المطارات المصرية إلى "صديقة للبيئة" من خلال التركيز على محورين، أولهما الانتقال إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية.

أما المحور الثاني، فهو تقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى أقل كمية من الانبعاثات الكربونية مع الالتزم بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمات الطيران المدنى الدولية ، وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها للحد من تداعيات المناخ ومجابهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية .

وتابع الوزير في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، إننا حريصون على تفادي حدوث أي سلبيات فى جميع أنشطة الطيران المدني، ولدينا إجراءات تصحيحية واضحة ومحددة بصفة مستمرة تطبق فى مختلف مواقع العمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات العاملة والمعنية بالطيران المدني، مشيراً إلى أننا لدينا قناعة بتحسين جودة الخدمات المقدمة من أجل ترك انطباع إيجابي، وتكوين صورة مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية كون المطارات المصرية هي بوابة مصر الأولى وواجهتها الحضارية، التي تترك أثرا واضحا لدى المسافرين فور وصولهم أومغادرتهم للمطار.