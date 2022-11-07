"لا تتظلم ومتتكلمش".. رسالة جديدة من وزير التموين إلى مالكي السيارات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل من يمتلك سيارة موديل 2018 وأحدث سيتم إلغائه من بطاقة التموين.

وأشار الوزير في تصريحات للإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، إلى أن أي شخص يمتلك سيارة موديل حديث وتم حذفه من منظومة التموين، لا يتقدم بأي تظلم، لأنه لن يعود ولن يقبل تظلمه حتى وأن كانت السيارة بالتقسيط أو غيره: "متتكلمش، ومتقدمش تظلم".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بالتظلمات التي تتقدم لها ويتم مراجعتها، وعرضها على الإنتاج الحربي حتى يعمل عليها.