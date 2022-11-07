انطلاق فعاليات المنتدى "التصميم الأخضر.. استدامة للحياة" بالفنون التطبيقية جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات المنتدى العلمي الأكاديمي " التصميم الأخضر .. استدامة للحياة " بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والذي يعكس إمكانيات الكلية العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية وبراءات الإختراع ومشاريع التخرج ، والتي تساهم في المشاركة العلمية والإستفادة من نتائج تلك الأبحاث بالتواصل مع رجال الأعمال في سوق العمل الخارجي لتخطيط رؤية مستقبلية لغدا أفضل للأجيال القادمة.

ويأتي ذلك تضامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية وذلك في إطار مبادرة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مبادرة صمم للأخضر( حضارة مستدامة).

وبدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم تسجيلي عن مبادرة صمم للأخضر، وبعد الكلمات الافتتاحية تم عرض مجموعة من العروض التقديمية للابحاث عن أثر ديناميكية البيئة الطبيعية في استحداث صورة بصرية مستدامة ضمن مفردات البيئة المبنية وانعكاسها على استدامة التلوث اللامادي في الذاكرة الحضارية للأمم، التصميم الداخلي باستخدام طريقة القصد لتعديل السلوك الإنساني، التجميل البيئي لعناصر البيئة المستدامة، الاستدامة في التصميم الداخلي وفقا لمفهوم العمارة النسجية، مؤتمر المناخ العالمي مصر 2022 شعارات وملصقات، اعلان نتائج تغير المناخ وتأثيرها على البيئة، تأثير التغيرات المناخية على المحيطات والقطب الشمالي، اثاث حديث مبتكر مصنوع من الهوية المصرية، استخدام طينات الورق لإنتاج وحدات إضاءة خزفية بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الخلايا الشمسية معادة التدوير وتطبيقاتها في الواجهات المعمارية.

كذلك يتضمن المنتدى خلال جلساته مناقشة ابحاث عن تصميم وحدة لتنظيف نهر النيل وتفرعاته، تقييم خواص الآداء لبعض أقمشة الاستخدام المنزلي المنتجة من تدوير العبوات البلاستيكية، استخدام أوراق النخيل المطبوعة في الحرف الحديثة وفقا لاتجاهات الموضة العالمية، تأثير استخدام الطاقة المتجددة على شكل المنتج، تحقيق معايير جودة البيئة الداخلية لقاعات التصميم من خلال تفعيل معايير الهرم الأخضر.

وصاحب المنتدى إقامة معرض لأعمال أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك معرض لأعمال الباحثين و ملصقات ملخصة لأبحاثهم العلمية والمنتج التطبيقي الناتج عن البحث العلمي وذلك بقاعة العرض الكبرى بالكلية.

وقد أوصى المنتدى بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل منتدى التصميم بالكلية ليقام كل 6 أشهر لبحث ودراسة عرض الرسائل العملية التخصصية ذات الصلة بالصناعة والمجتمع لعرضها وتسويقها مع السوق المحلي.

ويتكون فريق العمل لإدارة منتدى" التصميم الأخضر...إستدامة للحياة " من أساتذة كلية الفنون التطبيقية وهم الدكتور علا علي هاشم، الدكتور أشرف حسين، الدكتور إيمان أبو طالب، الدكتورة شيماء مصطفى، الدكتورة هبة فتحي.