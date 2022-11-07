شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودى، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، لتحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، كما تشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين البلدين، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المختصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

كما تشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وبناء القدرات البشرية عن طريق التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه أن يسهم، في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين الشقيقين.