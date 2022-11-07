شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يجب أن يكون للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الكونغو دينس ساسو نجيسو، أن الكونغو لديها الإرادة الثابتة، والعزيمة المستمرة، للمشاركة بصورة فعالة ونشطة، في الجهد الدولى الهادف لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس الكونغو، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الإعلانات والنوايا والوعود التي لم يتم الوفاء بها منذ سنوات.

وأوضح رئيس الكونغو، أنه حان الوقت الآن لأن ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، وهذا سيكون أساس مصداقيتنا.