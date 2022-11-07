شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" يعرض تقريرا عن تغير المناخ وحماية صحة الإنسان على هامش قمة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "من مصر"، المذاع على قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا، رصد فاعلية "تغيير المناخ لحماية صحة الانسان" من قبل منظمة الصحة العالمية على هامش كوب 27، المقام حاليا في شرم الشيخ.

وتستضيف منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها، جناح الصحة في مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة، الذي يعقد في شرم الشيخ، بمصر، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها: سيجمع جناح الصحة COP27 مجتمع الصحة العالمي وشركاءه، لضمان وضع الصحة والإنصاف في قلب مفاوضات المناخ، وسيقدم برنامجًا ثريًا من الأحداث لمدة أسبوعين، يعرض الأدلة والمبادرات والحلول لتعظيم الفوائد الصحية لمعالجة تغير المناخ عبر المناطق والقطاعات والمجتمعات.

وأكدت المنظمة، أنه سيقام جناح الصحة فى مؤتمر المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء من مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، حيث سيركز هذا الحدث رفيع المستوى على الحاجة الملحة لتسريع الوصول إلى الكهرباء في مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم لحماية الصحة العامة وتقليل الأحداث الدرامية.