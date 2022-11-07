شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشكر العاملين بالملاحة على الجهد المبذول فى استقبال طائرات قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على ما يبذلونه من جهد على مدار الـ 24 ساعة فى تنظيم الحركة الجوية فى المجال الجوى المصرى، فى ظل ما يشهده المجال الجوى المصرى والمطارات من كثافة تشغيل عالية خلال استقبال طائرات الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، لافتا أنه لا يمكن العمل فى صناعة النقل الجوى بدون ملاحة جوية كونها مرفق حاسم وحاكم للحركة الجوية فى صناعة الطيران.

وأضاف وزير الطيران المدني، أننا بصدد التشغيل التجريبي للمركز القومى لإدارة المجال الجوى بما يضمن مرونة وإنسيابية الحركة الجوية وسهولة التنسيق المباشر بين الطائرات ويسهل الحركة الجوية ويقلل لشركات الطيران مسافات الطيران مما يقلل من انبعاثات الوقود، مشيرا إلى الدور الفعال والمؤثر لضباط المراقبة الجوية ورجال الاقتراب وبرج المراقبة فى تسهيل الحركة الجوية، خاصة ما تشهده الحركة الجوية من تحسن كبير وواضح خلال الفترة الماضية.

كما أعرب عن تقديره للدور الكبير الذى يبذله جميع العاملين بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني فى تقديم أعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يليق بمكانة مصر الحضارية والصورة المشرفة لاستضافة هذا الحدث العالمي .