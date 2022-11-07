أمطار تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة 11/11/2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر، وحتى الجمعة 11 نوفمبر 2022، وأماكن سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كذلك من المتوقع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في فترات النهار على بعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما حذرت الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40%: 50%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى (بنسبة حدوث 20%) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 - 18

جنوب الصعيد 28 - 17

شمال الصعيد 26 - 14

السواحل الشمالية 24 - 17

جنوب سيناء 28 - 20

توقعات الطقس يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022:

- نشاط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% : 40%) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 - 17

جنوب الصعيد 28 - 16

شمال الصعيد 26 - 15

السواحل الشمالية 23 - 16

جنوب سيناء 28 - 20

توقعات الطقس يوم الخميس 10 نوفمبر 2022:

- أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 - 17

جنوب الصعيد 29 - 17

شمال الصعيد 26 - 15

السواحل الشمالية 24 - 18

جنوب سيناء 29 - 20

توقعات الطقس يوم الجمعة 11 نوفمبر:

- نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 - 18

جنوب الصعيد 29 - 17

شمال الصعيد 26 - 15

السواحل الشمالية 24 - 17

جنوب سيناء 29 - 20