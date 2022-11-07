أعلى كثافة تشغيل.. وزير الطيران يشكر "الملاحة الجوية" على تنظيم قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وجّه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، الشكر والتقدير للعاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، على ما يبذلونه من جهد كبير وتفانٍ على مدار الـ24 ساعة في تنظيم الحركة الجوية في المجال الجوي المصري في ظل ما يشهده المجال الجوي المصري والمطارات من كثافة تشغيل عالية خلال استقبال طائرات الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد حاليا في شرم الشيخ، لافتا إلى أنه لا يمكن العمل فى صناعة النقل الجوى بدون ملاحة جوية كونها مرفق حاسم وحاكم للحركة الجوية في صناعة الطيران.

وتابع الوزير: "حاليا نحن بصدد التشغيل التجريبي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، بما يضمن مرونة وانسيابية الحركة الجوية وسهولة التنسيق المباشر بين الطائرات ويسهل الحركة الجوية، ويقلل لشركات الطيران مسافات الطيران ما يقلل انبعاثات الوقود"، مشيرا إلى الدور الفعال والمؤثر لضباط المراقبة الجوية ورجال الاقتراب وبرج المراقبة في تسهيل الحركة الجوية، خاصة ما تشهده الحركة الجوية من تحسن كبير وواضح خلال الفترة الماضية.

كما أعرب عن تقديره للدور الكبير الذى يبذله جميع العاملين بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في تقديم أعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر، وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يليق بمكانة مصر الحضارية والصورة المشرفة لاستضافة هذا الحدث العالمي.