ماس كهربائي السبب.. كشف تفاصيل حريق مخزن الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تسلمت نيابة الجمالية الجزئية، الإثنين، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة موقع حريق مخزن أمام مسجد الحسين بالجمالية.

وتبين عدم وجود خسائر بشرية وأن سبب الحريق ماس كهربائي التهم محتويات المخزن وأدى لخسائر بالملايين.

واستمعت النيابة لأقوال العاملين في المخزن الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

تعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الجمالية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

فيما جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.