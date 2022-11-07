عثر عليها داخل مسكنها.. التصريح بدفن جثة فتاة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، الإثنين، بدفن جثة فتاة توفيت داخل مسكنها وتسليم الجثة لذويها.

وطالبت النيابة بتشريح جثة المتوفية لبيان أسباب الوفاة والوقوف على ملابساتها، وعما إذا كان يوجد شبة جنائية من عدمة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفاده العثور على جثة فتاة متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعى "آية. س. م"، 18سنة، ولا توجد بها أية إصابات ظاهرة.

تم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.