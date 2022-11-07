المعاينة تكشف سبب حريق "إستورجي" أسفل مول مغلق بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حريق محل "إستورجي" داخل مول تجاري محدود بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل ملحق بمول تجاري لا يعمل بكامل طاقته.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع للواء عاصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بمحل إستورجي -في غير أوقات العمل "مغلق"- بسبب ماس كهريائي في التوصيلات الكهربائية، وحاصرت القوات مصدر النيران ومنعت امتدادها إلى المجاورات.

أخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران في الوقت الذي نفست التحريات كون المحل ملحق بسنتر شهير "مول قديم مش شغال بكل طاقته".