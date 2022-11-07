شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الحلول على أرض مصر.. رسائل دولية إيجابية من مؤتمر المناخ cop27 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الإثنين، ضرورة وجود تواصل ودعم بين الدول؛ لحل أزمة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية السير على نهج مصر في تبني الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.